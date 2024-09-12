Путін почав шантажувати світ забороною експорту урану, титану та нікелю

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду розробити схему обмеження експорту стратегічної сировини, як-от уран, нікель, титан, у відповідь на західні санкції. Про це повідомив російський Інтерфакс.

"До нас обмежують постачання низки товарів, але, можливо, нам теж варто подумати щодо певних обмежень. Уран, титан, нікель. Собі на шкоду тільки нічого не потрібно робити", - сказав Путін на нараді з урядом РФ.

Він зазначив, що "у деяких країнах створюються стратегічні запаси, ще деякі заходи вживаються".

"Загалом, якщо це нам шкодити не буде, то можна було б подумати - я не кажу, що завтра треба це зробити", - сказав президент РФ.

Путін нагадав, що Росія є лідером із запасу "низки стратегічних видів сировини", водночас він згадав природний газ, золото та алмази.

Після початку повномасштабної війни проти України Росія у відповідь на західні санкції обмежила постачання газу до Європи. Влітку 2022 року Газпром зупинив постачання газу трубопроводом "Північний потік - 1", а також припинив постачання до деяких країн Європи, які відмовилися платити за газ у рублях.