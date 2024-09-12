Фінансові новини
- |
- 12.09.24
- |
- 10:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Угорщині опозиційна партія майже зрівнялася в рейтингу з партією Орбана
09:39 12.09.2024 |
Згідно з соціологічним дослідженням компанії Median, за партію Fidesz чинного прем'єра Віктора Орбана готові віддати голоси 43% угорських виборців. При цьому опозиційну партію TISZA підтримують 39% опитаних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infopost.
Таким чином, різниця у підтримці лідерів рейтингу наразі складає лише 4%, при цьому заявлена похибка цього дослідження складає 3,5%.
Ця ж тенденція простежується і за іншими вибірками. Так, серед усіх виборців Угорщини, які мають право голосу, за Fidesz готові проголосувати 30%, а за TISZA - 25%. Водночас серед тих, хто має право голосу і збирається йти на вибори: за Fidesz - 43%, за TISZA - 36%.
Дослідження було проведено з 3 по 10 вересня.
Як повідомлялося раніше, нещодавно Орбан заявив, що його так звана "миротворча місія" щодо російсько-української війни триває. У вересні можлива її "ефектна" поява.
Місія Орбана
На початку липня Орбан здійснив візит до Києва, де "запропонував" президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь і погодитись на "мирні переговори" з РФ. Після цього Орбан відправився до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Також він провів зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном.
При цьому Орбан, перебуваючи в Росії, дозволяв собі висловлюватись нібито від імені ЄС, за що був розкритикований колегами по блоку. Угорщина зіштовхнулася в ЄС із певним бойкотом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на £600 мільйонів
|Блінкен у Києві анонсував $717 млн гуманітарної та енергетичної допомоги
|Держсекретар США і глава МЗС Британії приїхали з візитом підтримки до Києва
|Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у понад мільярд доларів: які подальші умови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Politico: Білий дім завершує плани з розширення зони ударів України по Росії
|Норвегія знімає ембарго на постачання оборонної продукції Туреччині
|В Угорщині опозиційна партія майже зрівнялася в рейтингу з партією Орбана
|Хорватія прийме саміт Південно-Східна Європа – Україна, буде Зеленський
|Блінкен з Києва вирушив до Варшави
|Союзники Трампа вважають, що він програв на дебатах із Гарріс, - CNN
Бізнес
|Google програв суд на понад два мільярди євро в ЄС
|Apple програла справу у Суді ЄС щодо 13 млрд євро податків
|Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ
|Фабрика TSMC у США вийшла на рівень продуктивності тайванських заводів компанії
|Нові дисплеї, габарити, клавіша для керування камерою та запис 4K/120 fps: Apple представила iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max
|iPhone 16 працює на чіпі A18: на 30% швидший, ніж iPhone 15
|Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії