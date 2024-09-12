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АНАЛІТИКА

В Угорщині опозиційна партія майже зрівнялася в рейтингу з партією Орбана

 

Згідно з соціологічним дослідженням компанії Median, за партію Fidesz чинного прем'єра Віктора Орбана готові віддати голоси 43% угорських виборців. При цьому опозиційну партію TISZA підтримують 39% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infopost.

Таким чином, різниця у підтримці лідерів рейтингу наразі складає лише 4%, при цьому заявлена похибка цього дослідження складає 3,5%.

Ця ж тенденція простежується і за іншими вибірками. Так, серед усіх виборців Угорщини, які мають право голосу, за Fidesz готові проголосувати 30%, а за TISZA - 25%. Водночас серед тих, хто має право голосу і збирається йти на вибори: за Fidesz - 43%, за TISZA - 36%.

 

Дослідження було проведено з 3 по 10 вересня.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Орбан заявив, що його так звана "миротворча місія" щодо російсько-української війни триває. У вересні можлива її "ефектна" поява.

Місія Орбана

На початку липня Орбан здійснив візит до Києва, де "запропонував" президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь і погодитись на "мирні переговори" з РФ. Після цього Орбан відправився до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Також він провів зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

При цьому Орбан, перебуваючи в Росії, дозволяв собі висловлюватись нібито від імені ЄС, за що був розкритикований колегами по блоку. Угорщина зіштовхнулася в ЄС із певним бойкотом.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Угорщина
 

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