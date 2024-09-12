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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Блінкен з Києва вирушив до Варшави
09:03 12.09.2024 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен після участі в саміті Кримської платформи у Києві вирушив до Польщі.
Як пише Європейська правда, про це повідомляє Reuters.
У Варшаві Блінкен зустрінеться з прем'єром Дональдом Туском, президентом Анджеєм Дудою та очільником МЗС Радославом Сікорським.
Темами обговорень буде безпека східного флангу НАТО в умовах російської загрози, повідомили в канцелярії Анджея Дуди.
Окрім того, під час зустрічей обговорять поглиблення енергетичної співпраці між Польщею і США, у тому числі буде йтися про будівництво першої польської АЕС.
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