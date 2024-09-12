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АНАЛІТИКА

Блінкен з Києва вирушив до Варшави

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен після участі в саміті Кримської платформи у Києві вирушив до Польщі.

Як пише Європейська правда, про це повідомляє Reuters.

У Варшаві Блінкен зустрінеться з прем'єром Дональдом Туском, президентом Анджеєм Дудою та очільником МЗС Радославом Сікорським.

Темами обговорень буде безпека східного флангу НАТО в умовах російської загрози, повідомили в канцелярії Анджея Дуди.

Окрім того, під час зустрічей обговорять поглиблення енергетичної співпраці між Польщею і США, у тому числі буде йтися про будівництво першої польської АЕС.
 

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