Україна підписала з Литвою меморандум про співпрацю у сфері оборони

Україна та Литва підписали у середу меморандум про співпрацю в оборонній сфері.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві, зазначив Науседа.

"Зайнятість в оборонній промисловості зростає, а високі технології та інжиніринг допомагають розробляти сучасні рішення для поля бою. Об'єднані зусилля приведуть Україну до перемоги", - написав Науседа.

У пресслужбі президента Литви уточнили, що меморандум про взаєморозуміння щодо оборонної співпраці між Литвою та Україною підписали литовська та українська конфедерації промисловців.

У своїй промові на форумі Науседа наголосив, що перемога України - це "наш єдиний вибір, і ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб забезпечити перемогу України".

За словами Науседи, досягнення перемоги вимагає мобілізації оборонного потенціалу для забезпечення добре оснащених військ на передовій, а також розробки нових технологій, озброєння, методів ведення війни та інноваційних підходів.

Науседа також виступив на саміті Кримської платформи, де закликав не звикати до системних порушень Росією прав людини в окупованому Криму.