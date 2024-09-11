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АНАЛІТИКА

Україна підписала з Литвою меморандум про співпрацю у сфері оборони

 

Україна та Литва підписали у середу меморандум про співпрацю в оборонній сфері.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві, зазначив Науседа.

"Зайнятість в оборонній промисловості зростає, а високі технології та інжиніринг допомагають розробляти сучасні рішення для поля бою. Об'єднані зусилля приведуть Україну до перемоги", - написав Науседа.

У пресслужбі президента Литви уточнили, що меморандум про взаєморозуміння щодо оборонної співпраці між Литвою та Україною підписали литовська та українська конфедерації промисловців.

У своїй промові на форумі Науседа наголосив, що перемога України - це "наш єдиний вибір, і ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб забезпечити перемогу України".

За словами Науседи, досягнення перемоги вимагає мобілізації оборонного потенціалу для забезпечення добре оснащених військ на передовій, а також розробки нових технологій, озброєння, методів ведення війни та інноваційних підходів.

Науседа також виступив на саміті Кримської платформи, де закликав не звикати до системних порушень Росією прав людини в окупованому Криму.
Ключові теги: Литва
 

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