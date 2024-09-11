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АНАЛІТИКА

Суд ЄС відмовив у скасуванні санкцій російським олігархам Фрідману, Авену та Тимченкам

 

Суд Європейського Союзу виніс рішення, яким відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку, Олені Тимченко, Михайлу Фрідману, Петру Авену і Герману Хану у скасуванні європейських санкцій проти них.

Про відповідне рішення Суд ЄС повідомив 11 вересня, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що не вдалося оскаржити європейські санкції і Національному розрахунковому депозитарію (НРД) Росії, який є основним зберігачем російських цінних паперів.

"НРД надає фінансові послуги, які мають значну цінність як для російського уряду, так і для російського Центрального банку, - йдеться у рішенні Суду ЄС, - Це підприємство надає уряду Росії кількісно та якісно значну матеріальну чи фінансову підтримку, надаючи йому свої фінансові ресурси з метою продовження діяльності з дестабілізації України".

Обмеження щодо Тимченків, Фрідмана, Авена та Хана вимагають від них декларувати свої кошти та співпрацювати з компетентними національними органами в ЄС.

Вони намагалися довести у суді, що не мають звʼязку з російською війною в Україні. Наприклад, мільярдер Тимченко у своєму позові стверджував, що його тісні зв'язки з президентом Володимиром Путіним не означають, що він є союзником у війні в Україні. Але юристи Ради ЄС наполягали, що Тимченко, якого в ЗМІ називають "головним скарбником Путіна", робить внесок у російську економіку завдяки своїм звʼязкам в банку "Росія".

Раніше деяким росіянам вдавалось оскаржити європейські санкції у Суді ЄС, після чого Рада ЄС викреслювала їх із санкційних списків.

Зокрема, 11 вересня посли ЄС виключили зі списків Нікіту Мазепіна, сина російського мільярдера Дмитра Мазепіна, та Віолету Пригожину, мати вже покійного засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Рада ЄС не змогда належним чином обґрунтувати у суді економічні звʼязки Мазепіна-молодшого зі своїм батьком. А Віолета Пригожина через суди довела, що не була співвласницею бізнесів свого сина з 2017 року.

До цього, після успіху у Суді ЄС, санкції не були продовжені також щодо засновника "Яндекса" Аркадія Воложа, бізнесмена Сергія Мндоянца та голови російського націоналістичного байкерського клубу "Нічні вовки" в Європі Йозефа Хамбалека, який є громадянином Словаччини.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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