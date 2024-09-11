Фінансові новини
- |
- 11.09.24
- |
- 16:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайський імпорт міді впав до мінімуму з квітня 2023 року
16:03 11.09.2024 |
Імпорт міді до Китаю в серпні 2024 року впав на 12,3% проти минулого року через слабкий попит із боку найбільшого світового споживача.
Про це повідомляє пресслужба Nikkei Asia.
Серпневий імпорт необробленої міді та мідних виробів в Китай становить 415 тис тонн, тоді як минулого року цей показник становив 473 тис тонн. Скорочення попиту на мідь у Китаї відображає слабкість у секторах нерухомості та виробництва, впливаючи на глобальний ринок.
Повідомляється, що попит у Китаї є основним фактором світового ціноутворення, разом із монетарною політикою США та виробництвом на ключових шахтах.
Раніше прогнозували, що ціни на мідь у 2025 році знизяться до 10,1 тис дол за тонну, посилаючись на накопичення запасів у Китаї і слабкість на ринку нерухомості країни, що триває.
Згідно із серпневими митними даними, імпорт мідної руди і концентратів до Китаю впав на 4,6% проти попереднього року, до 2,574 млн тонн. Мідна руда і концентрати є сировиною для мідетопних заводів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у понад мільярд доларів: які подальші умови
|Трамп та Гарріс провели перші дебати: головні заяви
|Байден: США «просто зараз» працюють над скасуванням заборони для ЗСУ на удари углиб Росії
|Байден не виключає надання дозволу Україні бити американською зброєю по РФ, - Блінкен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Новий пакет військової допомоги: Латвія надасть Україні БТРи
|Суд ЄС відмовив у скасуванні санкцій російським олігархам Фрідману, Авену та Тимченкам
|Китайський імпорт міді впав до мінімуму з квітня 2023 року
|Росія програла суд ЄС щодо розблокування санкційних 70 мільярдів євро
|ЄС готовий припинити транзит газу з РФ українською ГТС після завершення чинного контракту в грудні - єврокомісар Сімсон
|Крим повинен бути повернутий під контроль України, - Ердоган
|Лукойл відновить постачання нафти Угорщині та Словаччині у жовтні – Reuters
Бізнес
|Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ
|Фабрика TSMC у США вийшла на рівень продуктивності тайванських заводів компанії
|Нові дисплеї, габарити, клавіша для керування камерою та запис 4K/120 fps: Apple представила iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max
|iPhone 16 працює на чіпі A18: на 30% швидший, ніж iPhone 15
|Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії
|AMD припиняє гонку продуктивності з NVIDIA та зосередиться на доступних відеокартах
|Соціологи з'ясували, як українці поставляться до заборони Telegram