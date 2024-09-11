Китайський імпорт міді впав до мінімуму з квітня 2023 року

Імпорт міді до Китаю в серпні 2024 року впав на 12,3% проти минулого року через слабкий попит із боку найбільшого світового споживача.

Про це повідомляє пресслужба Nikkei Asia.

Серпневий імпорт необробленої міді та мідних виробів в Китай становить 415 тис тонн, тоді як минулого року цей показник становив 473 тис тонн. Скорочення попиту на мідь у Китаї відображає слабкість у секторах нерухомості та виробництва, впливаючи на глобальний ринок.

Повідомляється, що попит у Китаї є основним фактором світового ціноутворення, разом із монетарною політикою США та виробництвом на ключових шахтах.

Раніше прогнозували, що ціни на мідь у 2025 році знизяться до 10,1 тис дол за тонну, посилаючись на накопичення запасів у Китаї і слабкість на ринку нерухомості країни, що триває.

Згідно із серпневими митними даними, імпорт мідної руди і концентратів до Китаю впав на 4,6% проти попереднього року, до 2,574 млн тонн. Мідна руда і концентрати є сировиною для мідетопних заводів.