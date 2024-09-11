Латвія готується обмежити купівлю землі росіянами

Латвійська урядова коаліція погодила ухвалення закону, який обмежить можливості громадян Росії купувати землю в Латвії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Голова фракції "Нова єдність" у латвійському парламенті Едмундс Юревичс заявив, що коаліція "концептуально погодилася" ініціювати в країні обмеження для громадян Росії за прикладом Фінляндії.

"Разом з партнерами по коаліції та експертами ми оцінимо, як найкраще на законодавчому рівні обмежити можливості громадян Росії купувати нерухомість в Латвії", - додав він.

Наразі деталі пропозиції ще не відомі, а для набуття рішенням чинності потрібне рішення парламенту Латвії.

У Фінляндії, приклад якої прагне наслідувати Рига, ще з 2020 року для купівлі нерухомості іноземцями потрібне схвалення Міністерства оборони.

Крім того, міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен минулого тижня заявив про плани запровадити заборону на операції з нерухомістю для росіян і навів відповідні аргументи.

Законопроєкт про заборону угод із нерухомістю готували в Міноборони протягом літа. Зараз його передадуть на оцінку експертів. За словами Хяккянена, законопроєкт представлять у парламенті до кінця року.