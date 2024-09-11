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Латвія готується обмежити купівлю землі росіянами
12:05 11.09.2024 |
Латвійська урядова коаліція погодила ухвалення закону, який обмежить можливості громадян Росії купувати землю в Латвії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.
Голова фракції "Нова єдність" у латвійському парламенті Едмундс Юревичс заявив, що коаліція "концептуально погодилася" ініціювати в країні обмеження для громадян Росії за прикладом Фінляндії.
"Разом з партнерами по коаліції та експертами ми оцінимо, як найкраще на законодавчому рівні обмежити можливості громадян Росії купувати нерухомість в Латвії", - додав він.
Наразі деталі пропозиції ще не відомі, а для набуття рішенням чинності потрібне рішення парламенту Латвії.
У Фінляндії, приклад якої прагне наслідувати Рига, ще з 2020 року для купівлі нерухомості іноземцями потрібне схвалення Міністерства оборони.
Крім того, міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен минулого тижня заявив про плани запровадити заборону на операції з нерухомістю для росіян і навів відповідні аргументи.
Законопроєкт про заборону угод із нерухомістю готували в Міноборони протягом літа. Зараз його передадуть на оцінку експертів. За словами Хяккянена, законопроєкт представлять у парламенті до кінця року.
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