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Співачка Тейлор Свіфт, думка якої важить для мільйонів американців, публічно підтримала Гарріс
10:00 11.09.2024 |
Американська поп-співачка Тейлор Свіфт, думка якої має значення для мільйонів її фанатів, публічно висловила підтримку кандидатці у президенти від демократів, чинній віцепрезидентці Камалі Гарріс.
Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".
10 вересня після перших теледебатів Гарріс і Трампа на телеканалі ABC, які вважають успіхом для Гарріс, Свіфт опублікувала допису у своєму Instagram, в якому висловила підтримку Гарріс.
Вона написала, що дивилася дебати, та закликала американців, які ще не починали розбиратися у позиціях кандидатів, поцікавитися, що вони кажуть про найважливіші для них питання.
Свіфт сказала, що не може мовчати про свою думку після поширення згенерованого ШІ відео, де вона нібито висловлює підтримку Трампу.
"Найпростіший спосіб боротися з дезінформацією - це правда. На виборах 2024 року я голосуватиму за Камалу Гарріс і її кандидата у віцепрезиденти Тіма Вальца. Я голосую за Гарріс, тому що вона відстоює права і займається тими важливими питаннями, які, на мою думку, потребують "борця"... Я провела своє дослідження і зробила свій вибір. Ваше дослідження для себе - це ваша справа, і ваш вибір - ваша справа", - зазначила Свіфт.
Свіфт підписала свій пост "Бездітна леді-кішка" (Childless Cat Lady), що є посиланням на мову, яку використовував напарник Трампа, сенатор Джей Венс від штату Огайо, щоб описати жінок, які не мають дітей.
На ранок за Києвом її допис в Instagram зібрав майже 5 млн вподобань, з яких перші 2 млн, за спостереженнями журналістів, з'явилися у перші ж пів години.
У 2020 році Свіфт висловила підтримку Байдену і Камалі Гарріс.
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