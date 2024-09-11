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АНАЛІТИКА

Більшість глядачів дебатів у США вважають, що Гарріс виступила краще

 

Зареєстровані виборці, які спостерігали за дебатами між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом у вівторок, у співвідношенні 63% до 37% вважають, що Гарріс виступила краще.

Про це свідчить опитування глядачів дебатів, проведене SSRS для CNN, пише "Європейська правда".

До дебатів ті ж самі виборці були рівномірно розділені щодо того, хто з кандидатів виступить сильніше: 50% вважали, що Гарріс, а 50% - що Трамп.

Результати опитування відображають думки про дебати лише тих виборців, які їх дивилися, і не є репрезентативними для всіх виборців, які мають право голосу.

Глядачі дебатів, які брали участь в опитуванні, на 6 пунктів частіше були прихильниками Республіканської партії, ніж Демократичної.

Але ці результати знаменують собою зрушення порівняно з червнем, коли виборці, які дивилися дебати між Трампом і Джо Байденом, у співвідношенні 67% до 33% сказали, що Трамп перевершив свого суперника від Демократичної партії.

У 2020 і 2016 роках Байден і Гілларі Клінтон, на думку спостерігачів за дебатами, перевершували Трампа під час президентських дебатів.

Опитування проводили за допомогою текстових повідомлень серед 605 зареєстрованих виборців США, які заявили, що дивилися дебати у вівторок.

Нагадаємо, Трамп на дебатах ухилився від відповіді на питання, чи хоче він перемоги України у війні.

А Гарріс заявила, що якби в останні роки президентом був Трамп, а не Байден, це стало би катастрофою для України та Східної Європи.
Ключові теги: США
 

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