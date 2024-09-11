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У США звинувачують Китай у «дуже суттєвій» допомозі Росії для ведення війни
23:46 10.09.2024 |
Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.
Про це він сказав журналістам у Брюсселі у вівторок, 10 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Якщо раніше США зосереджували увагу на постачанні Пекіном так званих технологій подвійного призначення - які можуть застосовуватися як у військових, так і в цивільних цілях - Кемпбелл підкреслив, що Китай допомагає безпосередньо російській оборонці.
Говорячи про останню китайську допомогу Росії, заступник держсекретаря наголосив, що "це не технології подвійного призначення", а засоби, які "по суті безпосередньо допомагають російській військовій машині".
"Це складові частини дуже значних зусиль з боку Китаю, спрямованих на підтримку, розбудову і диверсифікацію різних елементів російської військової машини", - додав він, наголосивши, що ця співпраця є тривожною.
За словами Кемпбелла, в обмін на китайську допомогу Росія починає з ним співпрацю в тих сферах, "де раніше вони відверто не бажали безпосередньо взаємодіяти з Китаєм" - від підводних човнів та авіації до ракетного потенціалу.
Заява високопосадовця Державного департаменту з'явилась через два тижні після того, як радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван здійснив свою першу поїздку до Пекіна і зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та іншими високопосадовцями.
Китай часто заперечував, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.
Водночас у США раніше заявили, що Пекін фактично став на російський бік у війні.
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