США ввели нові санкції проти Ірану через передання балістичних ракет Росії

Міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти Ірану у зв'язку з військовою підтримкою Росії, що триває, зокрема з нещодавнім переданням балістичних ракет для агресивної війни проти України.

Санкції накладено проти десяти осіб та шести організацій, що базуються в Ірані та Росії.

А також обмеження стосуються чотирьох іранських суден, котрі й уможливлюють передання до Росії компонентів зброї та систем озброєння, зокрема безпілотників та балістичних ракет, пише відомство.

Також міжнародні партнери оголосили про вжиття заходів, котрі заборонять державній авіакомпанії Iran Air працювати на їхній території.

Серед підсанкційних осіб є й посадовці Корпусу вартових ісламської революції та іранського Міністерства оборони.

До того ж обмеження стосуються й двох співробітників компаній, які сприяли переданню озброєнь Росії: Рухолла Катебі як офіційний представник MODAFL у Москві зробив внесок у підготовку РФ до отримання балістичних ракет Fath-360, а Ебрагім Бахрамі з Shahid Kharrazi Industries був контактером для російського уряду та тренування військових РФ у Ірані.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив: Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності для використання у війні проти України.