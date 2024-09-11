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Британія запровадила санкції проти Повітряно-космічних сил Росії та перевізників зброї
23:02 10.09.2024 |
Велика Британія розширила санкції проти Росії й додала до списку санкцій вісім позицій. Список опубліковано на сайті британського уряду.
До списку включені Повітряно-Космічні сили Росії - один із трьох видів ЗС РФ, створених у 2015 році внаслідок об'єднання Військово-повітряних сил та Військ повітряно-космічної оборони.
Також санкції запроваджено проти 924-го Державного центру безпілотної авіації у Коломні та Командування військово-транспортної авіації.
До списку додано п'ять вантажних суден флоту Росії: "Скіф-В", "Омський-103", "Муса Джаліль", "Бегей", "Балтійський". Ці кораблі займалися перевезенням із третіх країн військових вантажів до Росії для війни в Україні.
Також до списку санкцій потрапили п'ять громадян Ірану та Організація вільної торгової зони Анзалі за роботу на іранський оборонний сектор. Їм заморозили активи.
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