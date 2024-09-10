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РФ втратить 6,5 мільярда доларів надходжень на рік після припинення транзиту газу
17:52 10.09.2024 |
Росія буде недоотримувати близько 6,5 мільярдів доларів щороку за поточними цінами, коли втратить потужності транзиту газу через Україну.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
"Втрата обсягів транзиту через Україну означає приблизно 6,5 мільярдів доларів щорічно за поточними цінами", - пише агентство.
Зазначається, що Москва має інші шляхи для продажу газу, включаючи трубопроводи через Туреччину, розширення зв'язків з Китаєм та поставки зрідженого природного газу (СПГ).
Однак трубопровідні маршрути до Європи обмежені - мережі були закриті через пошкодження або санкції після початку війни.
Це є вагомим стимулом для Кремля поновити угоду. Лідер РФ Володимир Путін минулого тижня заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.
Агентство пише, що транзит газовою мережею України зараз становить менше ніж 5% постачання на європейський континент.
Нагадаємо:
Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість у результаті переговорів між Росією та Україною, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.
Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.
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