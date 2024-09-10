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АНАЛІТИКА

Британія, ФРН та Франція обіцяють Ірану санкції через постачання РФ балістики

 

Міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції у спільній заяві засудили постачання Іраном балістичних ракет Росії.

Текст заяви є в розпорядженні "Європейської правди".

Глави МЗС трьох європейських країн називають експорт іранських балістичних ракет "подальшою ескалацією військової підтримки Іраном загарбницької війни Росії проти України".

"Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і з боку Росії, і становить пряму загрозу європейській безпеці", - наголосили вони.

Британія, Німеччина та Франція додали, що у відповідь вживуть негайних кроків для "скасування двосторонніх угод про повітряне сполучення з Іраном", а також накладуть санкції на причетних до іранської програми балістичних ракет та їхньої передачі.

"Ми також працюватимемо над запровадженням санкцій проти іранської авіакомпанії Iran Air", - додали міністри.

Іран постачає Росії ударні безпілотники, але донедавна утримувався від пропозиції передачі більш потужного озброєння, очевидно, з огляду на попередження США і Європи про те, що це викличе хвилю болючих санкцій.

У Євросоюзі раніше заявили, що союзники поділилися з ним інформацією щодо передачі Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні, через що нові санкції проти Тегерана є неминучими.
 

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