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Конструктор сайтів Wix припиняє обслуговувати Росію та блокує всі акаунти
16:31 10.09.2024 |
Ізраїльська компанія Wix, що дозволяє конструювати вебсайти, з 12 вересня припиняє надавати послуги резидентам Росії. Про це повідомляється на сайті компанії.
Також будуть заблоковані всі російські акаунти.
Після блокування облікового запису Wix усі сайти, що належать власнику акаунту з Росії, будуть зняті з публікації. Це стосується як безплатних, так і преміум акаунтів, йдеться в повідомленні компанії.
Wix пояснює своє рішення тим, що набули чинності "нові правила, які вимагають від Wix припинити надання послуг резидентам Росії".
Довідка
Wix.com - міжнародна хмарна платформа, написана на Scala, для створення та розвитку інтернет-проєктів, яка дозволяє конструювати сайти та їх мобільні версії на HTML5 за допомогою інструментів drag-and-drop.
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