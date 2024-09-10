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АНАЛІТИКА

Конструктор сайтів Wix припиняє обслуговувати Росію та блокує всі акаунти

 

Ізраїльська компанія Wix, що дозволяє конструювати вебсайти, з 12 вересня припиняє надавати послуги резидентам Росії. Про це повідомляється на сайті компанії.

Також будуть заблоковані всі російські акаунти.

Після блокування облікового запису Wix усі сайти, що належать власнику акаунту з Росії, будуть зняті з публікації. Це стосується як безплатних, так і преміум акаунтів, йдеться в повідомленні компанії.

Wix пояснює своє рішення тим, що набули чинності "нові правила, які вимагають від Wix припинити надання послуг резидентам Росії".

Довідка

Wix.com - міжнародна хмарна платформа, написана на Scala, для створення та розвитку інтернет-проєктів, яка дозволяє конструювати сайти та їх мобільні версії на HTML5 за допомогою інструментів drag-and-drop.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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