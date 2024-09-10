Фінансові новини
- |
- 10.09.24
- |
- 15:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google програв суд на понад два мільярди євро в ЄС
14:43 10.09.2024 |
Google програв антимонопольний суд в ЄС на 2,4 млрд євро.
Про це повідомляє пресслужба Reuters.
Американський техногігант Google 10 вересня програв антимонопольний суд у Люксембурзі і заплатить штраф у розмірі 2,4 млрд євро (2,67 млрд дол).
Зазначається, що штраф був накладений сім років тому на компанію Alphabet (материнська компанія Google) за використання власного сервісу порівняння цін.
Суд визнав несправедливою таку перевагу перед більш дрібними європейськими конкурентами.
Судді зазначили, що законодавство ЄС санкціонує не наявність панівного становища, а його неправомірне використання.
"Зокрема, забороняється поведінка субʼєктів господарювання, які займають домінуюче становище, що перешкоджає конкуренції по суті і, таким чином, може завдати шкоди окремим госпсубʼєктам та споживачам", - йдеться у повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Панама приєдналася до Спільного комюніке, ухваленого на першому Саміті миру, - Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|Родина нардепа Іванісова за час його депутатства придбала автівок та нерухомості на майже $2 мільйони, – ЗМІ
|Нідерланди: Київ може застосовувати зброю для ударів по РФ
|Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро
|НБУ дозволив купівлю валюти торговельними майданчиками для сплати ПДВ у ЄС під час продажу туди українських товарів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Google програв суд на понад два мільярди євро в ЄС
|Шмигаль розповів про складні переговори з МВФ
|З Угорщиною в України наразі досить конструктивний діалог - Шмигаль
|Панама приєдналася до Спільного комюніке, ухваленого на першому Саміті миру, - Зеленський
|Кіпр і США підписали оборонну угоду для подолання регіональних криз
|Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ
Бізнес
|Соціологи з'ясували, як українці поставляться до заборони Telegram
|AMD підтвердила процесор Ryzen Z2 Strix Point для портативних консолей - вийде на початку 2025 року
|Створив пісні за допомогою ШІ та заробив $10 млн — музиканту загрожує 60 років в'язниці
|DJI представила новий міні-дрон Neo для відеоблогерів зі штучним інтелектом та режимом 4K відео без пульта керування
|Intel відмовилася від виробництва 2-нм процесорів та одразу перейде до 1,8-нм техпроцесу
|Білл Гейтс вірить у світле майбутнє зі штучним інтелектом
|Рекламодавці зменшать витрати на рекламу у соцмережі X