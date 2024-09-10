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АНАЛІТИКА

Google програв суд на понад два мільярди євро в ЄС

 

Google програв антимонопольний суд в ЄС на 2,4 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба Reuters.

Американський техногігант Google 10 вересня програв антимонопольний суд у Люксембурзі і заплатить штраф у розмірі 2,4 млрд євро (2,67 млрд дол).

Зазначається, що штраф був накладений сім років тому на компанію Alphabet (материнська компанія Google) за використання власного сервісу порівняння цін.

Суд визнав несправедливою таку перевагу перед більш дрібними європейськими конкурентами.

Судді зазначили, що законодавство ЄС санкціонує не наявність панівного становища, а його неправомірне використання.

"Зокрема, забороняється поведінка субʼєктів господарювання, які займають домінуюче становище, що перешкоджає конкуренції по суті і, таким чином, може завдати шкоди окремим госпсубʼєктам та споживачам", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Google, ЄС
 

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