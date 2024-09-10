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АНАЛІТИКА

Шмигаль розповів про складні переговори з МВФ

 

Керівництво України веде складні переговори з місією Міжнародного валютного фонду щодо бюджету України на 2025 рік. Обговорюють кроки Києва та міжнародних донорів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час пресконференції.

Як зазначив прем'єр, місія МВФ працює в Україні, і це перша місія, яка під час війни проходить офлайн з присутністю керівництва місії в Києві.

"Ми працюємо практично цілодобово: вдень працюємо з місією, вночі місія працює з Вашингтоном, без вихідних. Важка робота, непроста місія, складні перемовини, багато викликів", - сказав він.

За його словами, ця місія дивиться вперед, у 2025 рік, і ведеться дискусія, яким буде 2025 рік, яким має бути бюджет 2025 року, якими мають бути кроки України, і які кроки зі сторони МВФ, партнерів з G7.

"Тому що плани 24 року в програмі МВФ були іншими, ніж стається в реальності. Тому у 25 рік ми заходимо з нуля. Тому ця місія є неординарною, складною. Я немаю повноважень зараз озвучувати результати, оскільки в даний момент місія триває, коли вона буде завершена - буде спільний стейтмент, поки що робота йде, тривають перемовини", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, місія МВФ почала працювати в Києві 4 вересня. Результатом роботи місії може стати виділення Україні 1,1 млрд доларів, якщо співробітники фонду визначать, що Україна досягає цільових показників програми та має достатньо коштів та можливостей для задоволення своїх фінансових потреб.

За даними Bloomberg, МВФ підштовхує українських чиновників до підвищення податків та більш активної девальвації гривні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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