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Кіпр і США підписали оборонну угоду для подолання регіональних криз
12:33 10.09.2024 |
Кіпр і США підписали рамкову угоду про оборонну співпрацю, яка визначає шляхи посилення реагування обох країн на регіональні гуманітарні кризи і проблеми безпеки, в тому числі пов'язані зі зміною клімату.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Міністр оборони Кіпру Василіс Палмас і помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер привітали в понеділок цю угоду як ще одну віху в розвитку кіпрсько-американських зв'язків останніх років.
"Республіка Кіпр є сильним партнером Сполучених Штатів у Європі та Східному Середземномор'ї і відіграє ключову роль на перетині Європи, Північної Африки та Близького Сходу", - заявила Волландер після переговорів.
Американська урядовиця похвалила Кіпр за надання притулку американським громадянам, евакуйованим з Судану та Ізраїлю минулого року, а також за його ключову роль у створенні морського коридору до Гази.
Палмас заявив, що Кіпр продовжуватиме розвивати "тіснішу, сильнішу і вигіднішу двосторонню оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами".
Згідно зі спільною заявою, угода також передбачає спільну роботу над протидією "зловмисним діям" і зміцненням можливостей кіпрських військових для більш злагодженої взаємодії з американськими військами.
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