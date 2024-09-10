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АНАЛІТИКА

Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ

 

Підтвердження нового акаунта в Google за допомогою російського мобільного номера зараз неможливе.

Про це повідомили користувачі мережі та російське агентство ТАСС.

Зазначається, що система дає зробити всі кроки для створення нового облікового запису - вибрати ім'я, стать і дату народження, придумати назву пошти і пароль до неї.

Але підтвердити пошту мобільним номером РФ не виходить, оскільки "цей номер не можна використовувати для підтвердження".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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