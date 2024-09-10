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Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ
11:47 10.09.2024 |
Підтвердження нового акаунта в Google за допомогою російського мобільного номера зараз неможливе.
Про це повідомили користувачі мережі та російське агентство ТАСС.
Зазначається, що система дає зробити всі кроки для створення нового облікового запису - вибрати ім'я, стать і дату народження, придумати назву пошти і пароль до неї.
Але підтвердити пошту мобільним номером РФ не виходить, оскільки "цей номер не можна використовувати для підтвердження".
За матеріалами:
Економічна правда
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