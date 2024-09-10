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АНАЛІТИКА

Експорт Тайваню досяг рекорду в серпні через ШІ

 

Експорт Тайваню зростає десять місяців поспіль і в серпні досягнув рекордного значення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані міністерства фінансів.

Експорт Тайваню в серпні зріс більше, ніж очікувалося, до рекордного місячного максимуму майже в 44 млрд дол через зростаючий попит на мікросхеми для індустрії штучного інтелекту (ШІ).

Експорт зріс на 16,8% за рік до рекордних 43,64 млрд дол, перевищивши прогнозоване зростання на 7,35%, і зростання в липні на 3,1%, що стало 10-м місячним зростанням поспіль.

У другій половині року очікується поступове зростання, оскільки експорт вступає в свій піковий сезон, заявили в міністерстві, вказуючи на сезон святкових покупок наприкінці року на західних ринках, таких як США та Європа.

Тайванські фірми, такі як TSMC, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, є основними постачальниками для Apple, Nvidia та інших технологічних гігантів.

За прогнозами міністерства, експорт у вересні може зрости від 5% до 9% у річному вимірі.

У серпні експорт до США зріс на 78,5% до 11,89 млрд дол, що також є рекордним показником, порівняно з липневим зростанням на 70,3%.

Постачання до найбільшого торгового партнера Китаю зросли на 1,0% порівняно з падінням на 13,5% у липні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Тайвань
 

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