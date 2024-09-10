Фабрика TSMC у США вийшла на рівень продуктивності тайванських заводів компанії

TSMC провела перше тестове виробництво мікросхем на фабриці в Аризоні, США. Результати цього тесту показали, що рівень виробництва відповідає фабрикам компанії на Тайвані. Про це сповіщає Bloomberg.

Компанія заявила, що почала виробництво мікросхеми за своїм просунутим 4-нанометровим процесом ще у квітні. Коефіцієнт виходу - кількість придатних для використання мікросхем з одного виробничого процесу, - досягає рівня подібних об'єктів у місті Тайнань на півдні Тайваню.

Представники компанії в електроному листі зазначили, що проєкт в Аризоні "просувається за планом із хорошим прогресом", однак коментарів про коефіцієнт виходу не дали.

Виробництво мікросхем на фабриці в Аризоні хотіли розпочати у 2024 році, однак запуск було перенесено на 2025 рік через відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників.

Це викликало занепокоєння, що TSMC не зможе виробляти чипи в США настільки ж ефективно, як на Тайвані, однак попередні повідомлення від знайомих зі справою людей, які спілкувалися з Bloomberg анонімно, показують, що непокоїтись не варто.