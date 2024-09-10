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Індія планує перевести третину парку вантажівок з дизелю на СПГ
09:13 10.09.2024 |
Згідно з проєктом політики федерального Міністерства нафти, Індія планує через п'ять-сім років перевести третину свого парку важких далекомагістральних вантажівок на скраплений природний газ (СПГ) замість дизельного пального, щоб зменшити забруднення. Про це повідомляє Reuters.
Індія, одне з найбільших джерел викидів парникових газів, поставила до 2070 року чисту нульову ціль і хоче збільшити частку природного газу у своєму енергетичному балансі до 15% на 2030 рік з приблизно 6% зараз.
Індія повільно впроваджує вантажівки, що працюють на СПГ, порівняно з Китаєм, де використання електромобілів і вантажівок, що працюють на СПГ, обтяжує попит на нафту.
Споживання дизельного пального становить основну частину використання нафтопродуктів в Індії, третьому у світі імпортері й споживачі нафти.
Перехід вантажівок на СПГ скоротить споживання дизельного пального в Індії, звільнивши продукцію для світових ринків.
У той час як деякі автомобілі й автобуси в Індії вже використовують стиснений природний газ, уряд каже, що СПГ, який забезпечує кращий запас ходу, був би кращим варіантом для вантажівок для далеких перевезень.
Індійські нафтові й газові роздрібні торговці створюють 49 станцій роздачі СПГ на початковому етапі, і уряд планує працювати над стабільною ціною на СПГ по всій країні, згідно з проєктом політики, який було опубліковано минулого тижня.
У цей час через відмінності у державних податках вартість СПГ в Індії неоднакова.
Уряд планує виділяти 0,5 млн кубометрів на добу місцевого газу для забезпечення потреб близько 50 тис. вантажівок протягом двох-трьох років, йдеться у проєкті.
На важкі транспортні засоби припадає більшість пов'язаних з енергією викидів вуглекислого газу транспортним сектором Індії.
Станом на 31 березня 2020 року в країні було зареєстровано 5,8 млн вантажівок і 1,6 млн багатовісних секційних транспортних засобів, йдеться у проєкті.
«Щоб зменшити забруднення від транспортних засобів у транспортному секторі, необхідно просувати СПГ у важких транспортних засобах... СПГ має на 24% нижчий коефіцієнт викидів, ніж дизельне пальне», - йдеться у повідомленні.
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