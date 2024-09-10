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Росія вичерпала створені в СРСР резерви енергетики, модернізація не на часі – росЗМІ
09:04 10.09.2024 |
Росія вичерпала резерви електроенергетики, які були створені за часів СРСР, а на модернізацію галузі не вистачає коштів.
Про це заявив міністр енергетики Сергій Цивільов, пише The Moscow Times з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.
"Резерви створеної в СРСР енергетики вичерпані. Основна причина - недофінансування модернізації обладнання та підтримання його в нормативному стані", - сказав Цивільов в інтерв'ю ТАСС.
За його словами, енергосистема Далекого Сходу входить в осінньо-зимовий період без необхідного резерву генерувальних потужностей, зокрема через перенесення капремонту низки теплоелектростанцій.
У зв'язку з цим Міненерго віднесло Далекосхідний федеральний округ до регіонів з високими ризиками в електроенергетиці.
Абсолютна більшість об'єктів великої генерації сучасної Росії - це радянська спадщина, зазначає член експертної ради при Російському газовому товаристві Павло Маришев.
"Очевидною проблемою, яка є основним джерелом ризиків внутрішнього периметра, є високий моральний знос обладнання. Це, до речі, стосується і електромережевого комплексу, який оновлюється недостатньо швидкими темпами", - підсумував експерт.
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