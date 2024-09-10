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АНАЛІТИКА

Австрія не буде приймати біженців, яких Німеччина розвертає на кордоні

 

Міністр внутрішніх справ Австрії Карнер заявив, що його країна не впустить назад людей, яким було відмовлено у наданні притулку в Німеччині.

Про це він сказав у спільному інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung та Bild, повідомляє "Європейська правда".

Карнер запевнив, що Австрія не прийматиме людей, яких повернуть назад із Німеччини.

"У нас немає місця для маневру. Такий закон", - констатував він, додавши, що вже віддав розпорядження керівнику австрійської федеральної поліції не приймати жодних біженців, які слідують із Німеччини.

Глава МЗС Австрії пояснив, що, згідно з європейським законодавством, біженці, які просять притулку, не повинні неофіційно розвертатись на кордоні. Передання біженця може бути здійснене лише після згоди відповідної країни-члена ЄС.

Раніше стало відомо, що міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер розпорядилася запровадити тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах Німеччини.

Вона також оголосила, не розкриваючи подробиць, що її міністерство розробило модель, яка відповідає європейському законодавству і дозволить здійснювати більше примусових депортацій, ніж раніше.

Як відомо, дискусії стосовно посилення правил депортації в Німеччині розгорілись після резонансного теракту в місті Золінген минулого місяця. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.
 

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