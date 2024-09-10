Німеччина запроваджує тимчасовий контроль на всіх кордонах із 16 вересня

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nency Faeser) наказала запровадити тимчасовий контроль на всіх сухопутних кордонах Німеччини. Як оголосило міністерство внутрішніх справ ФРН у понеділок, 9 вересня, захід почне діяти з 16 вересня і попередньо триватиме шість місяців.

У МВС ФРН назвали наступні причини ухвалення такого рішення: обмеження нелегальної міграції та внутрішньобезпековий захист від поточних загроз ісламістського тероризму та транскордонної злочинності. "Ми робимо все можливе, щоб захистити людей в нашій країні від цього", - наголосила Фезер.

Ультиматум консервативної опозиції

У повідомленні міністерства наголошується, що уряд також розробив "модель реалізації ефективних заборон на в'їзд до Німеччини згідно з європейським законодавством", яка виходить за рамки поточних відмов. Утім, якою саме є ця модель, не розкривається. Фезер тільки зазначила, що 10 вересня доповість про цей аспект фракції консервативних Християнського-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі. Раніше лідер ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) висунув уряду ФРН ультиматум, що той має розглянути питання збільшення числа відмов у в'їзді для мігрантів.

Нині відмовити у в'їзді до ФРН прикордонники можуть тільки тоді, якщо особи уже мають заборону на в'їзд, або за відсутності права на в'їзд не заявляють клопотання про надання притулку. Можливість відмовити у в'їзді до Німеччни є тільки під час прикордонного контролю. Днями в МВС ФРН повідомили, що упродовж першого півріччя 2024 року німецькі прикордонники не дозволили в'їзд у ФРН більше половині осіб, котрі намагалися без законних підстав перетнути німецький кордон. Загалом у цей період на кордонах Німеччини було зареєстровано 42 307 спроб несанкціонованого в'їзду, пише видання Süddeutsche Zeitung. Поліція не допустила потрапляння до ФРН або ж випровадила з території Німеччини 21 661 особу, котрі прибули до ФРН нелегально, зазначало видання.

Як повідомлялося, у середині жовтня 2023 року був запроваджений вибірковий контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією. На кордоні з Австрією прикордонний контроль діє з вересня 2015 року.

Тож з 16 вересня перевірки будуть запроваджені на кордонах з Францією, Бельгією, Данією, Люксембургом та Нідерландами.