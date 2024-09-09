Британія розпочала аудит своєї зовнішньої політики

Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про початок трьох стратегічних аудитів своєї зовнішньої політики, покликаних посилити позиції країни на міжнародній арені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в британському уряді.

Аудити зовнішньої політики Британії, які здійснюватимуть троє зовнішніх експертів, стосуватимуться глобального впливу країни, допомоги з розвитком для інших держав та економічної дипломатії.

"Ці огляди сприятимуть подальшому зміцненню нашої репутації та зв'язків за кордоном і допоможуть сформувати міжнародний підхід міністерства в мінливому світі", - вважає британське МЗС.

Очікується, що результати аудитів будуть представлені до кінця року, а подальша робота над оглядом розвитку продовжиться на початку 2025 року, йдеться в повідомленні.

Чинний лейбористський уряд, який перебуває при владі у Британії з липня, раніше заявляв про наміри перезавантажити відносини з Європейським Союзом і сприяти довгостроковому миру і безпеці на Близькому Сході.

Раніше британський уряд також оголосив про стратегічний аудит Збройних сил, покликаний перевірити їхню готовність протистояти нинішнім загрозам.