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АНАЛІТИКА

ФРН попередила про активізацію хакерів спецслужб РФ

 

Німецьке Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) застерігає щодо активізації групи кіберзлочинців, пов'язаних із 161-м центром підготовки спеціалістів Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії, так званого підрозділу 29155. Як йдеться у заяві BfV у понеділок, 9 вересня, ці хакери причетні до кібератак проти України, країн НАТО, ЄС, Латинської Америки та Центральної Азії з метою шпигунства, диверсій та завдання шкоди репутації щонайменше з 2020 року.

У BfV зауважили, що спільно з Федеральним бюро розслідувань (ФБР), Агентством кібербезпеки і безпеки інфраструктури США (CISA), Агентством національної безпеки (АНБ) та іншими міжнародними партнерами оприлюднили спільний звіт з кібербезпеки щодо зловмисної кібердіяльності, спрямованої проти об'єктів критично важливої інфраструктури США та інших країн світу.

Злочинні дії групи, як вказали у відомстві, спрямовано на об'єкти критичної інфраструктури і ключові сектори, зокрема державні служби, фінансові послуги, транспортні системи, енергетику і сферу охорони здоров'я.

Від 2020 року цілями групи, зокрема, стали ресурси міністерства фінансів США, американського Держдепу, розвідки Нідерландів, Канади, військової розвідки Чехії, центру кібербезпеки Сполученого Королівства, Федерального відомства з охорони конституції Німеччини.

З початку 2022 року основна увага кіберзловмисників, вірогідно, зосереджена на підриві зусиль з надання допомоги Україні. Зокрема, вони почали розгортання шкідливого програмного забезпечення WhisperGate проти кількох українських організацій ще 13 січня 2022 року, додали в німецькій розвідці. В Україні від їхніх злочинних дій постраждали Служба безпеки та урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події.

Підрозділ ГРУ 29155, за даними ФБР, АНБ і ЦРУ, відповідальний за спроби державних переворотів, диверсій і операції впливу, а також замахи на вбивства по всій Європі, зокрема спробу отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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