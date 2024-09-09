Росія має таємний військовий підрозділ для атак на підводну інфраструктуру Євросоюзу, – CNN

США звернули увагу на посилення російської військової активності навколо ключових підводних кабелів і вважають, що Росія тепер може з більшою ймовірністю здійснювати потенційні диверсійні операції, спрямовані на виведення з ладу критичної частини світової комунікаційної інфраструктури.

Прр це пише CNN із посиланням на двох американських чиновників.

За словами одного з чиновників, Росія приділяє все більше уваги створенню спеціального військового підрозділу, який розгортає величезний флот надводних кораблів, підводних човнів і морських безпілотників. Підрозділ має назву "Головне управління глибоководних досліджень Генерального штабу".

"Росія продовжує розвивати військово-морський потенціал для проведення підводних диверсій в основному через "Головне управління глибоководних досліджень", підрозділ, який ретельно охороняється, який керує надводними кораблями, підводними човнами та військово-морськими безпілотниками", - заявив американський посадовець.

США регулярно відстежують російські кораблі, які патрулюють поблизу критичної морської інфраструктури та підводних кабелів, часто далеко від російських берегів, додав він.

Підводні кабелі утворюють важливу основу інтернет- і телекомунікаційного трафіку в усьому світі. Більшість засобів зв'язку та інтернет-трафіку проходить через величезну мережу високошвидкісних оптоволоконних кабелів, прокладених уздовж дна океану.

Скоординована атака може суттєво порушити приватні, державні та військові комунікації, а також галузі, які залежать від таких комунікацій, зокрема фінансові ринки та постачальників енергії.

Підводні кабелі також передають величезну кількість електроенергії між кількома європейськими країнами.

США та їхні союзники уважно стежать за діяльністю російського флоту над ключовими підводними кабелями по всьому світу. Командири патрульного корабля НАТО в квітні 2023 року повідомили CNN, що вони спостерігали збільшення такої активності над кабелями в Балтійському морі в останні роки.

Моря навколо Північної Європи є центром такого російського військового спостереження та діяльності. Минулого року спільне розслідування, проведене громадськими мовниками Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії, виявило, що Росія має флот підозрюваних шпигунських кораблів, які діють у водах північної Європи для потенційного саботажу як на підводних кабелях, так і на вітрових електростанціях.

Використовуючи аналіз даних, перехоплені радіозв'язки та джерела розвідки,протягом кількох років відстежувалося близько 50 кораблів, що працюють у цьому районі, використовуючи підводне спостереження для картографування місць потенційних атак.

За словами співрозмовника видання, російське керівництво дуже цінує цей підрозділ, продовжуючи його фінансувати навіть під час розв'язаної проти України повномасштабної війни.

Відтак, США розглядатимуть будь-який такий саботаж підводної інфраструктури як значну ескалацію російської агресії за межами України.

Наприкінці серпня повідомлялося, що служби безпеки семи європейських країн поінформували норвезьких енергетичних керівників і чиновників, зокрема компанію Equinor - найбільшого постачальника газу в Європі, про те, що вони бачать російські загрози для критичної інфраструктури.

На початку вересня німецькі силовики повідомили про "запалювальні пристрої", які невідомі відправляють через службу доставки вантажів DHL. Правоохоронці вважають, що це може бути російською диверсією.