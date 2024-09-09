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АНАЛІТИКА

Китай вимагає консультацій з Канадою в СОТ щодо тарифів

 

Китай заявив, що запросив переговори з Канадою в рамках Світової організації торгівлі щодо тарифів, які Оттава запровадила на свої електромобілі, а також сталеві та алюмінієві вироби.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

У п'ятницю Китай заявив, що запросив переговори з Канадою в рамках Світової організації торгівлі.

"6 вересня Китай подав запит на проведення консультацій з Канадою в СОТ щодо додаткових тарифів Канади на електромобілі та сталеву і алюмінієву продукцію", - йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю.

У вівторок Пекін оголосив, що планує розпочати антидемпінгове розслідування щодо імпорту каноли з Канади, через тиждень після того, як Оттава приєдналася до США та ЄС і запровадила 100% тариф на китайські електромобілі та 25% тариф на імпортовану сталь і алюміній.

"Канада проігнорувала правила СОТ і порушила свої зобов'язання в рамках СОТ, запропонувавши ввести додаткові тарифи в розмірі 100% і 25%. Китай закликає Канаду дотримуватися правил СОТ і негайно виправити неправомірні дії", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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