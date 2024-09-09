Фінансові новини
- |
- 09.09.24
- |
- 17:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай обурений новими обмеженнями експорту Нідерландів обладнання для виробництва чипів
13:51 09.09.2024 |
Китай заявив, що незадоволений новим експортним контролем Нідерландів над інструментами для виробництва мікросхем ASML.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство торгівлі Китаю.
Китай незадоволений рішенням уряду Нідерландів розширити експортний контроль над обладнанням для виробництва мікросхем ASML.
Уряд Нідерландів заявив, що розширить вимоги до ліцензування експорту обладнання компанії ASML, узгодивши свої правила з експортними обмеженнями на ці машини, введеними в односторонньому порядку Сполученими Штатами в 2023 році.
Пекін неодноразово критикував стратегію Вашингтона щодо тиску на союзників, таких як Нідерланди та Японія, з метою змусити їх приєднатися до експортного контролю, спрямованого на обмеження доступу Китаю до найсучасніших мікросхем та обладнання для виробництва мікросхем.
У міністерстві додали, що нідерландська сторона не повинна зловживати експортним контролем, уникати заходів, які шкодять китайсько-нідерландському співробітництву в галузі напівпровідників, і захищати "спільні інтереси китайських і нідерландських підприємств".
Лобіювання США фактично зупинило ASML, найбільшого в світі постачальника обладнання для виробництва мікросхем, від експорту своїх найсучасніших літографічних систем до Китаю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив купівлю валюти торговельними майданчиками для сплати ПДВ у ЄС під час продажу туди українських товарів
|НБУ дозволив бізнесу оплатити купони за євробондами власною валютою з України з початку війни
|Нацбанк України обмежив оплату з карток за кордоном нерухомості, годинників, ювелірки та дорогоцінних металів
|Франція спрямує 300 млн євро з доходів від заморожених у ЄС активів РФ для закупівлі озброєння для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|У ЄС презентували план зупинення економічного занепаду блоку
|Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро
|У німецькій опозиції накинулися на Шольца після натяків на мирні переговори з РФ
|ФРН попередила про активізацію хакерів спецслужб РФ
|Росія має таємний військовий підрозділ для атак на підводну інфраструктуру Євросоюзу, – CNN
|Найбільші китайські держбанки почали різко згортати бізнес у Росії
Бізнес
|BMW з Toyota готуються випустити автомобілі на водневих двигунах – Bloomberg
|США, Британія та країни ЄС підпишуть першу міжнародну угоду про використання ШІ
|США хоче почати розслідування проти китайських маркетплейсів Temu та Shein
|Qualcomm представила 8-ядерний Snapdragon X Plus для бюджетніших ноутбуків
|YouTube дозволить батькам слідкувати за акаунтами своїх дітей
|Google анонсувала п'ять нових функцій для Android
|Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші