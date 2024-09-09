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АНАЛІТИКА

Китай обурений новими обмеженнями експорту Нідерландів обладнання для виробництва чипів

 

Китай заявив, що незадоволений новим експортним контролем Нідерландів над інструментами для виробництва мікросхем ASML.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство торгівлі Китаю.

Китай незадоволений рішенням уряду Нідерландів розширити експортний контроль над обладнанням для виробництва мікросхем ASML.

Уряд Нідерландів заявив, що розширить вимоги до ліцензування експорту обладнання компанії ASML, узгодивши свої правила з експортними обмеженнями на ці машини, введеними в односторонньому порядку Сполученими Штатами в 2023 році.

Пекін неодноразово критикував стратегію Вашингтона щодо тиску на союзників, таких як Нідерланди та Японія, з метою змусити їх приєднатися до експортного контролю, спрямованого на обмеження доступу Китаю до найсучасніших мікросхем та обладнання для виробництва мікросхем.

У міністерстві додали, що нідерландська сторона не повинна зловживати експортним контролем, уникати заходів, які шкодять китайсько-нідерландському співробітництву в галузі напівпровідників, і захищати "спільні інтереси китайських і нідерландських підприємств".

Лобіювання США фактично зупинило ASML, найбільшого в світі постачальника обладнання для виробництва мікросхем, від експорту своїх найсучасніших літографічних систем до Китаю.
За матеріалами: Економічна правда
 

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