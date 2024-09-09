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АНАЛІТИКА

Продажі авто в Китаї падають п'ятий місяць поспіль

 

Продажі автомобілів в Китаї в серпні впали п'ятий місяць поспіль, хоча продажі електромобілів та гібридів зросли і зайняли рекордну частку ринку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів.

В повідомленні йдеться, що продажі впали на 1,1% порівняно з тим же місяцем минулого року до 1,92 млн автомобілів. Це порівняно зі зниженням на 3,1% у липні.

Однак продажі електромобілів та гібридів підскочили на 43,2% і склали рекордні 53,5% від загального обсягу продажів автомобілів, оскільки місцевий чемпіон з електромобілів BYD, встановив рекорд продажів, а конкурент у США Tesla, мав найкращий місяць у 2024 році.

Повідомляється, що експорт автомобілів зріс на 24% після зростання на 20% у липні.

Водії мають право на грошову субсидію в розмірі до 2 823 дол при обміні автомобілями з бензиновими двигунами на електромобіль, тоді як ті, хто обмінює автомобілі з бензиновими двигунами на більш екологічні, мають право на допомогу до 2113 дол.

Зазначається, що зростання продажів електромобілів і гібридів, що підключаються до мережі, ледве допомогло впоратися з проблемами дилерських центрів, які борються з падінням цін.

Більша частина дилерських центрів зазнали збитків у січні-червні, причому цей показник зріс на 7,3% пункти порівняно з попереднім роком.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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