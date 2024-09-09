Фінансові новини
- |
- 09.09.24
- |
- 17:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Продажі авто в Китаї падають п'ятий місяць поспіль
13:32 09.09.2024 |
Продажі автомобілів в Китаї в серпні впали п'ятий місяць поспіль, хоча продажі електромобілів та гібридів зросли і зайняли рекордну частку ринку.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів.
В повідомленні йдеться, що продажі впали на 1,1% порівняно з тим же місяцем минулого року до 1,92 млн автомобілів. Це порівняно зі зниженням на 3,1% у липні.
Однак продажі електромобілів та гібридів підскочили на 43,2% і склали рекордні 53,5% від загального обсягу продажів автомобілів, оскільки місцевий чемпіон з електромобілів BYD, встановив рекорд продажів, а конкурент у США Tesla, мав найкращий місяць у 2024 році.
Повідомляється, що експорт автомобілів зріс на 24% після зростання на 20% у липні.
Водії мають право на грошову субсидію в розмірі до 2 823 дол при обміні автомобілями з бензиновими двигунами на електромобіль, тоді як ті, хто обмінює автомобілі з бензиновими двигунами на більш екологічні, мають право на допомогу до 2113 дол.
Зазначається, що зростання продажів електромобілів і гібридів, що підключаються до мережі, ледве допомогло впоратися з проблемами дилерських центрів, які борються з падінням цін.
Більша частина дилерських центрів зазнали збитків у січні-червні, причому цей показник зріс на 7,3% пункти порівняно з попереднім роком.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив купівлю валюти торговельними майданчиками для сплати ПДВ у ЄС під час продажу туди українських товарів
|НБУ дозволив бізнесу оплатити купони за євробондами власною валютою з України з початку війни
|Нацбанк України обмежив оплату з карток за кордоном нерухомості, годинників, ювелірки та дорогоцінних металів
|Франція спрямує 300 млн євро з доходів від заморожених у ЄС активів РФ для закупівлі озброєння для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|У ЄС презентували план зупинення економічного занепаду блоку
|Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро
|У німецькій опозиції накинулися на Шольца після натяків на мирні переговори з РФ
|ФРН попередила про активізацію хакерів спецслужб РФ
|Росія має таємний військовий підрозділ для атак на підводну інфраструктуру Євросоюзу, – CNN
|Найбільші китайські держбанки почали різко згортати бізнес у Росії
Бізнес
|BMW з Toyota готуються випустити автомобілі на водневих двигунах – Bloomberg
|США, Британія та країни ЄС підпишуть першу міжнародну угоду про використання ШІ
|США хоче почати розслідування проти китайських маркетплейсів Temu та Shein
|Qualcomm представила 8-ядерний Snapdragon X Plus для бюджетніших ноутбуків
|YouTube дозволить батькам слідкувати за акаунтами своїх дітей
|Google анонсувала п'ять нових функцій для Android
|Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші