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Підсанкційний російський газовий завод вперше відправив вантаж у напрямку Азії
12:33 09.09.2024 |
Російський завод з експорту скрапленого природного газу "Арктик LNG-2", який потрапив під санкції, вперше відправив партію вантажу в Азію. Про це свідчать дані Bloomberg.
Компанія Everest Energy забрала партію з заводу на північному сході Росії у вихідні та зараз прямує північним морським шляхом у напрямку Азії.
Судно, яким відправили вантаж, було побудоване у 2003 році. Минулого місяця воно також потрапило під санкції США через зв'язок з підозрюваним "темним флотом", а минулого тижня Палау назавжди анулювала його судноплавний сертифікат.
Для традиційного судна, яке працює зі скрапленим газом і не має криголамного обладнання, незвично і, можливо, небезпечно перетинати арктичний торговий маршрут, який повністю замерзає взимку.
Видання зазначає: такі дії ілюструють, на що готова піти Росія, щоб розширити постачання газу, всупереч обмеженням, накладеним США на завод і супровідні судна в спробі зупинити їх роботу.
Кінцевий пункт призначення судна не визначений. Воно може доставити газ до Коряцького паливного сховища на Камчатці (Росія) або до імпортного термінала в Азії.
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