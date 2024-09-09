Підсанкційний російський газовий завод вперше відправив вантаж у напрямку Азії

Російський завод з експорту скрапленого природного газу "Арктик LNG-2", який потрапив під санкції, вперше відправив партію вантажу в Азію. Про це свідчать дані Bloomberg.

Компанія Everest Energy забрала партію з заводу на північному сході Росії у вихідні та зараз прямує північним морським шляхом у напрямку Азії.

Судно, яким відправили вантаж, було побудоване у 2003 році. Минулого місяця воно також потрапило під санкції США через зв'язок з підозрюваним "темним флотом", а минулого тижня Палау назавжди анулювала його судноплавний сертифікат.

Для традиційного судна, яке працює зі скрапленим газом і не має криголамного обладнання, незвично і, можливо, небезпечно перетинати арктичний торговий маршрут, який повністю замерзає взимку.

Видання зазначає: такі дії ілюструють, на що готова піти Росія, щоб розширити постачання газу, всупереч обмеженням, накладеним США на завод і супровідні судна в спробі зупинити їх роботу.

Кінцевий пункт призначення судна не визначений. Воно може доставити газ до Коряцького паливного сховища на Камчатці (Росія) або до імпортного термінала в Азії.