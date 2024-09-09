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АНАЛІТИКА

Киргизстан виключив «Талібан» зі списку терористичних організацій

 

Генеральна прокуратура Киргизстану опублікувала список організацій, які країна визнає терористичними. Однак у ньому немає "Талібану".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням не прес-службу Міністерства закордонних справ Киргистану.

Варто зауважити, що прокуратура країни представила список з 20 екстремістських організацій. Однак у ньому не згадується "Талібан", який визнали терористичним рухом у Киргизстані у 2006 році.

Як зазначили у МЗС країни, рішення щодо виключення "Талібану" зі списку було прийнято після ретельного розгляду державними органами країни. Однак офіційно наразі про це рішення не оголошувалось.

"Це рішення спрямоване на зміцнення регіональної стабільності та продовження діалогу. Киргизька Республіка прагне підтримати зусилля міжнародного співтовариства, спрямовані на забезпечення стабільної та мирної обстановки в Афганістані та у всьому регіоні", - сказано в заяві МЗС Киргизстану.

Росія, "Талібан" і тероризм

Нагадаємо, у Росії "Талібан" був визнаний терористичною організацією в 2003 році. До цього талібів визнала терористами Рада безпеки ООН.

У серпні 2021 року таліби захопили владу в Афганістані, після чого президент США Джо Байден оголосив про завершення виведення американських військ з цієї країни.

Жодна держава досі не визнала уряд талібів легітимним.

Варто нагадати, що на початку літа зі списку терористичних організацій "Талібан" виключив Казахстан. А до цього МЗС та Мін'юст РФ доповіли російському диктатору Володимиру Путіну, що "Талібан" можна виключити зі списку заборонених організацій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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