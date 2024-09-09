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АНАЛІТИКА

Reuters: США планують вивести війська з Іраку до кінця 2026 року

 

Сполучені Штати та Ірак досягли взаєморозуміння щодо планів виведення військ коаліції на чолі зі США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела, пише "Європейська правда".

План, який був загалом узгоджений, але потребує остаточного схвалення Вашингтону і Багдада, передбачає виведення сотень військовослужбовців до вересня 2025 року, а решти - до кінця 2026 року, розповіли джерела.

"У нас є угода, питання лише в тому, коли її оголосити", - сказав американський високопосадовець.

США та Ірак також прагнуть встановити нові консультативні відносини, які можуть передбачати, що деякі американські сили залишаться в Іраку після виведення військ.

Офіційно оголосити про досягнення угоди планували кілька тижнів тому, але вирішили відкласти через ескалацію на Близькому Сході, пов'язану з війною Ізраїлю в Газі, а також для узгодження деяких деталей, що залишилися.

Кілька джерел повідомили, що про угоду може бути оголошено вже цього місяця.

Угода стала результатом більш ніж шестимісячних переговорів між Багдадом і Вашингтоном, ініційованих прем'єр-міністром аль-Судані в січні на тлі нападів збройних угруповань, підтримуваних Іраном, на американські війська, розміщені на іракських базах.

США мають близько 2500 військовослужбовців в Іраку і 900 у сусідній Сирії у складі коаліції, створеної 2014 року для боротьби з угрупованням "Ісламська держава".

Інші країни, включно з Німеччиною, Францією, Іспанією та Італією, також надіслали сотні військовослужбовців у коаліцію.

Зараз в Іраку кажуть, що здатні впоратися з будь-якою загрозою, що залишилася.

Згідно з планом, усі сили коаліції покинуть авіабазу Айн-ель-Асад у західній провінції Анбар і значно скоротять свою присутність у Багдаді до вересня 2025 року.

Очікується, що американські та інші війська коаліції залишаться в Ербілі, у напівавтономному північному Курдистані, ще приблизно на один рік, приблизно до кінця 2026 року, щоб сприяти проведенню операцій проти "Ісламської держави" в Сирії.

Точні деталі переміщення військ тримають у секреті через їхню військову чутливість.

За словами американського посадовця, дворічний термін дає США "можливість перепочити" і внести корективи, якщо ситуація в регіоні зміниться.

Наприкінці серпня США провели спільну з іракськими силами безпеки операцію, в результаті якої ліквідували 15 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ).
Ключові теги: США, Ірак
 

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