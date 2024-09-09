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АНАЛІТИКА

Трамп хоче змінити Конституцію США, щоб Гарріс могли оголосити імпічмент

 

Кандидат у президенти США від республіканцв Дональд Трамп запропонував змінити 25-ту поправку до Конституції, аби дозволити Конгресу оголосити імпічмент віцепрезидентці Камалі Гарріс за "приховування недієздатності" Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На мітингу у Вісконсині в суботу, 7 вересня, Трамп заявив, що підтримає внесення змін до Конституції США, аби встановити можливість оголошення імпічменту за "змову з метою приховати недієздатність президента".

"Якщо ви робите це, прикриваючи президента Сполучених Штатів, це є підставою для негайного імпічменту і відсторонення від посади, тому що це те, що вони робили", - сказав він.

Експрезидент неодноразово звинувачував віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка є його конкуренткою на нинішніх виборах, і демократів загалом у приховуванні стану здоров'я Байдена.

Ці звинувачення посилились після дебатів наприкінці червня, на яких президент США і тоді ще ймовірний кандидат у президенти мав украй непереконливий вигляд - що зрештою призвело до його виходу з перегонів.

Деякі республіканці в Конгресі раніше теж закликали застосувати 25-ту поправку до Конституції, яка передбачає процедуру відсторонення від влади чинного президента, аби усунути Байдена після дебатів.

Минулого місяця республіканці в Палаті представників опублікували звіт із результатами розслідування стосовно президента США та його сім'ї. Якщо палата його схвалить, це запустить процедуру імпічменту Байдена.
Ключові теги: США
 

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