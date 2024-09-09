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Трамп хоче змінити Конституцію США, щоб Гарріс могли оголосити імпічмент
09:59 09.09.2024 |
Кандидат у президенти США від республіканцв Дональд Трамп запропонував змінити 25-ту поправку до Конституції, аби дозволити Конгресу оголосити імпічмент віцепрезидентці Камалі Гарріс за "приховування недієздатності" Джо Байдена.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
На мітингу у Вісконсині в суботу, 7 вересня, Трамп заявив, що підтримає внесення змін до Конституції США, аби встановити можливість оголошення імпічменту за "змову з метою приховати недієздатність президента".
"Якщо ви робите це, прикриваючи президента Сполучених Штатів, це є підставою для негайного імпічменту і відсторонення від посади, тому що це те, що вони робили", - сказав він.
Експрезидент неодноразово звинувачував віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка є його конкуренткою на нинішніх виборах, і демократів загалом у приховуванні стану здоров'я Байдена.
Ці звинувачення посилились після дебатів наприкінці червня, на яких президент США і тоді ще ймовірний кандидат у президенти мав украй непереконливий вигляд - що зрештою призвело до його виходу з перегонів.
Деякі республіканці в Конгресі раніше теж закликали застосувати 25-ту поправку до Конституції, яка передбачає процедуру відсторонення від влади чинного президента, аби усунути Байдена після дебатів.
Минулого місяця республіканці в Палаті представників опублікували звіт із результатами розслідування стосовно президента США та його сім'ї. Якщо палата його схвалить, це запустить процедуру імпічменту Байдена.
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