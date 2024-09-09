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АНАЛІТИКА

У США колишній віцепрезидент-республіканець голосуватиме за Гарріс, щоб зупинити Трампа

 

Колишній віцепрезидент США, республіканець Дік Чейні заявив, що на майбутніх президентських виборах голосуватиме за кандидатку від демократів Камалу Гарріс.

Заяву Чейні наводить агентство AP, повідомляє "Європейська правда".

Дік Чейні протягом тривалого часу був відвертим критиком колишнього президента Дональда Трампа.

У п'ятницю він опублікував заяву, що підтверджує його критичну позицію щодо Трампа.

"Йому (Трампу - Ред.) більше ніколи не можна довіряти владу. Як громадяни, кожен з нас зобов'язаний поставити країну вище за партійні інтереси і захищати нашу Конституцію. Саме тому я віддам свій голос за віцепрезидентку Камалу Гарріс", - зазначив Чейні.

Трамп відреагував на своїй платформі Truth Social, назвавши колишнього віцепрезидента "неактуальним RINO". Ця абревіатура розшифровується "республіканець тільки на ім'я" ("Republican in name only").

Голова передвиборчої кампанії Гарріс Джен О'Меллі Діллон оприлюднила заяву, в якій йдеться: "Віцепрезидентка пишається підтримкою віцепрезидента Чейні і глибоко поважає його мужність поставити країну вище за партію".

Нагадаємо, Дональд Трамп формально став кандидатом у президенти від республіканців під час з'їзду партії 15-18 липня. А Камала Гарріс символічно прийняла номінацію від Демократичної партії на посаду президента США на з'їзді демократів 19-22 серпня.

Фактично вона почала кампанію ще наприкінці липня, коли про рішення не балотуватись на другий термін оголосив президент Джо Байден, і відтоді її рейтинг в опитуваннях стабільно зростав.
Ключові теги: США
 

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