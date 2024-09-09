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АНАЛІТИКА

Опитування NYT: Рейтинги Гарріс і Трампа зрівнялись за два місяці до виборів

 

Колишній президент США Дональд Трамп і віцепрезидентка Камала Гарріс мають приблизно однаковий загальнонаціональний рейтинг за трохи більш як вісім тижнів до дня президентських виборів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить опубліковане в неділю, 8 вересня, опитування The New York Times та Сієнського коледжу.

Згідно з опитуванням, рейтинги Гарріс і Трампа приблизно однакові - 48% проти 47% - та майже не змінились у порівнянні з аналогічним опитуванням кінця липня, коли президент Джо Байден знявся з виборчих перегонів.

Що стосується так званих ключових штатів, результати в яких визначають долю президентських виборів, то відрив між обома кандидатами там у межах статистичної похибки.

Демократка лідирує у Вісконсині (50% проти 47% у Трампа), Мічигані (49% проти 47%) та Пенсильванії (49% проти 48%), натомість у Неваді, Джорджії, Північній Кароліні та Аризоні в обох кандидатів по 48%.

Як зазначає NYT, після різкого зростання рейтингу після оголошення кандидатури віцепрезидентка Гарріс постала перед завданням утримати підтримку електорату.

Серед таких ключових категорій виборців, як жінки, молодь та латиноамериканські виборці, вона змогла частково покращити позиції. Але підтримкою останніх вона ще не змогла заручитись достатньою мірою.

Крім того, 28% опитаних американських виборів вважають, що їм потрібно більше дізнатись про Камалу Гарріс - стосовно Трампа таке сказали лише 9%. І лише 25% вважають, що Гарріс стане реальною зміною в порівнянні з Байденом, тоді як про її опонента так кажуть 53%.

Нагадаємо, Дональд Трамп формально став кандидатом у президенти від республіканців під час з'їзду партії 15-18 липня. А Камала Гарріс символічно прийняла номінацію від Демократичної партії на посаду президента США на з'їзді демократів 19-22 серпня.

Фактично вона почала кампанію ще наприкінці липня, коли про рішення не балотуватись на другий термін оголосив президент Джо Байден, і відтоді її рейтинг в опитуваннях стабільно зростав.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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