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Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
09:46 09.09.2024 |
У Німеччині рекордна кількість громадян вважають, що чинний канцлер - лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц - не володіє якостями сильного лідера.
Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування ZDF-Politbarometer.
Згідно з опитуванням, 77% респондентів вважають, що Шольц є слабким лідером. Протилежної думки про лідерські якості канцлера - лише 17% опитаних німців, ще шість відсотків не мають думки з цього питання.
Загалом майже дві третини респондентів незадоволені роботою канцлера ФРН: 65% кажуть, що він погано справляється зі своїми обов'язками, і лише 32% респондентів оцінюють його роботу позитивно.
Крім того, 74% респондентів вважають, що Шольц не повинен бути кандидатом на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії в наступному році. Серед виборців соціал-демократів такий варіант обрали 49%.
Як зазначає ZDF, особисті якості канцлера Німеччини також впливають на оцінку роботи федерального уряду: 71% респондентів оцінюють її як погану, і лише 25% вважають, що уряд виконує свою роботу добре або досить добре.
Інше опитування показало, що рівень задоволеності урядовою коаліцією в Німеччині опустився до 16% - найнижчого показника з початку її роботи наприкінці 2021 року.
Попри це, Шольц прогнозує, що приведе свою Соціал-демократичну партію до перемоги на виборах у вересні 2025-го.
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