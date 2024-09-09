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Азербайджан веде перемовини про постачання російського газу через Україну
09:26 09.09.2024 |
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Україна Росія та ЄС звернулись до Азербайджану з метою зберегти транзит російського газу територією Росії та України.
Про це він повідомив під час виступу на Міжнародному форумі у Черноббіо.
"Росія, Україна і європейські інститути звернулися до нас у зв'язку з продовженням транзиту газу територією України", - йдеться у повідомленні.
За словами Алієва, Азербайджан кілька місяців веде перемовини.
"Відомо, що якщо транзит зупиниться, - а це припаде на грудень, - кілька країн Європейського Союзу зіткнуться з серйозними труднощами з фізичною доступністю природного газу. Ми просто хочемо підтримати ці країни та Україну, тому що якщо транзит газу зупиниться, то газорозподільна система України буде повністю паралізована", - додав він.
Алієв також зазначив, що фактично за посередництвом Азербайджану обидві країни ведуть переговори про продовження транзиту російського газу і постачання азербайджанського газу через Росію та Україну в Європу.
Коментуючи позицію щодо російської війни проти України Алієв заявив, що Азербайджан підтримує дружні стосунку з Україною та Росією.
"Ми рішуче підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України та всіх країн. Але водночас ми не були і не будемо частиною антиросійської санкційної кампанії", - йдеться у повідомленні.
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