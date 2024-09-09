Азербайджан веде перемовини про постачання російського газу через Україну

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Україна Росія та ЄС звернулись до Азербайджану з метою зберегти транзит російського газу територією Росії та України.

Про це він повідомив під час виступу на Міжнародному форумі у Черноббіо.

"Росія, Україна і європейські інститути звернулися до нас у зв'язку з продовженням транзиту газу територією України", - йдеться у повідомленні.

За словами Алієва, Азербайджан кілька місяців веде перемовини.

"Відомо, що якщо транзит зупиниться, - а це припаде на грудень, - кілька країн Європейського Союзу зіткнуться з серйозними труднощами з фізичною доступністю природного газу. Ми просто хочемо підтримати ці країни та Україну, тому що якщо транзит газу зупиниться, то газорозподільна система України буде повністю паралізована", - додав він.

Алієв також зазначив, що фактично за посередництвом Азербайджану обидві країни ведуть переговори про продовження транзиту російського газу і постачання азербайджанського газу через Росію та Україну в Європу.

Коментуючи позицію щодо російської війни проти України Алієв заявив, що Азербайджан підтримує дружні стосунку з Україною та Росією.

"Ми рішуче підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України та всіх країн. Але водночас ми не були і не будемо частиною антиросійської санкційної кампанії", - йдеться у повідомленні.