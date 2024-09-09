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ЄС розглядає блокування коштів Словаччини через відхід від демократії, - Bloomberg
08:33 09.09.2024 |
Європейський Союз працює над пропозицією засудити Словаччину за ерозію демократичних норм. Це може призвести до утримання блоком коштів, виділених для Братислави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Європейська комісія підготувала рішення про запуск процедури у зв'язку з рішенням популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка займалася деякими корупційними справами, пов'язаними з фондами ЄС, повідомили агентству джерела, знайомі з цим питанням.
Процес знаходиться на початковому етапі, він вимагатиме схвалення голови комісії Урсули фон дер Ляйєн.
Близько 80% усіх державних інвестицій у Словаччині фінансуються за рахунок фондів ЄС. Будь-які потенційні проблеми з фінансуванням стануть серйозним ударом для цієї держави-члена ЄС та єврозони, яка вже стикається з проблемами надмірного дефіциту державних фінансів.
Одна з пропозицій полягає в тому, що комісія використовує свій так званий механізм обумовленості, який дозволяє ЄС заморожувати фінансування, коли він бачить, що його гроші перебувають під загрозою. Таким чином ЄС зможе утримати частину з 12,8 млрд євро (14,2 млрд доларів) фондів згуртування, виділених Словаччині у бюджеті блоку, повідомили джерела.
Комісія також вивчає можливість вилучення всіх або частини 2,7 млрд євро грантів на боротьбу з COVID, які Словаччина отримала в рамках видатків ЄС на порятунок від пандемії, сказав один із співрозмовників агентства. Спеціальна прокуратура була умовою, включеною до розподілу цих коштів.
Словаччина стане другою країною, що підпаде під дію механізму обумовленості ЄС після того, як блок заморозив 6,3 млрд євро із фондів єдності Угорщини через порушення Будапештом верховенства закону.
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