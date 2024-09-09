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АНАЛІТИКА

Іранський депутат підтвердив відправку РФ балістичних ракет, хоча офіційно все заперечують

 

Член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Росії відправили іранські балістичні ракети, яких вона потребує для обстрілів України.

Про це він сказав в інтерв'ю іранській газеті Didban Iran, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iran International.

Коментуючи повідомлення західних ЗМІ про відправлення балістичних ракет Росії, Ардестані заявив, що Тегеран змушений вести з Росією бартер "для задоволення наших потреб, зокрема імпорт сої та пшениці".

"Частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша частина - відправку військових безпілотників до Росії", - додав він.

На питання, чи може відправка балістичних ракет до Росії призвести до подальших санкцій проти Ірану, іранський законодавець відповів: "Гірше, ніж зараз, бути не може. Ми даємо ракети "Хезболлі", ХАМАС і "Хашд аш-Шаабі" (шиїтське ополчення в Іраку. - Ред.), то чому б не дати їх Росії?"

"Ми продаємо зброю і отримуємо долари. Ми обходимо санкції через наше партнерство з Росією. Ми імпортуємо з Росії сою, кукурудзу та інші товари. Європейці продають зброю Україні. НАТО увійшов в Україну, то чому б нам не підтримати нашого союзника, відправивши ракети і безпілотники в Росію?" - вважає Ардестані.

Попри таке зізнання, речник іранського Міністерства закордонних справ Насер Канаані в коментарі агентству IRNA в неділю вкотре заперечив повідомлення про відправлення балістичних ракет Росії.

Він також повторив, що Тегеран нібито "ніколи не був частиною конфлікту", виступає проти війни та "підтримує політичне рішення для врегулювання розбіжностей між Росією і Україною, щоб покласти край конфлікту.

Західні ЗМІ протягом п'ятниці-суботи повідомили, що Іран уже передав Росії балістичні ракети малої дальності. Деякі джерела говорили про понад 200 ракет.

Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про Fath-360 - системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.

У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією".

Ключові теги: Іран, Росія
 

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