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Джеймі Даймон
Іран відправив до Росії балістичні ракети малої дальності, - WSJ
23:20 06.09.2024 |
Іран передав Російській Федерації партію балістичних ракет. Ймовірно - вони малої дальності дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як пише видання, Іран відправив балістичні ракети малої дальності до Росії. Такий крок дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України.
"Цей крок був зроблений в той час, коли Росія посилила свої ракетні атаки на українські міста та інфраструктуру, в результаті чого за останні дні загинули десятки мирних жителів", - пише WSJ.
Зазначається, що Сполучені Штати Америки поінформували союзників про цей крок Ірану протягом останніх кількох днів.
Що передувало
У серпні агентство Reuters писало про те, що найближчим часом Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності Fath 360. Повідомлялось, що Росія маже отримати декілька сотень таких ракет. Водночас Іран збільшив виробництво балістичних ракет та безпілотників після укладання договору із Росією про співпрацю.
Також сьогодні ЗМІ повідомляли, що Російська Федерація невдовзі може отримати партію двох типів балістичних ракет.
Детально про те, чим небезпечні ракети Fath-360 та як Росія їх може використати - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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