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АНАЛІТИКА

Столтенберг: КНР не може без наслідків продовжувати підтримувати РФ у її війні проти України

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову закликав КНР припинити підтримувати РФ в її незаконній військовій агресії проти України, пригрозивши наслідками для Пекіна.

"Я закликаю Китай припинити підтримувати російську незаконну війну. Китай не може продовжувати розпалювати найбільший воєнний конфлікт у Європі без того, щоб не було наслідків для інтересів і репутації Пекіна", - заявив він у п'ятницю в Осло на спільній із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре (Jonas Gahr Støre) пресконференції в межах візиту до Норвегії.

Столтенберг констатував, що війна, яку РФ веде проти України, демонструє, що "наша безпека - не регіональна, але глобальна".

"Іран і Північна Корея надають дрони, амуніцію, а Китай став вирішальним сусідом російської війни проти України за допомогою свого безмежного партнерства і підтримки російської військової промисловості", - деталізував генсек НАТО.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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