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АНАЛІТИКА

Турецька BOTAŞ і Shell підписали довгострокову угоду про постачання скрапленого газу

Турецька BOTA&#350; і Shell підписали довгострокову угоду про постачання скрапленого газу

 

Турецька державна енергетична компанія BOTAŞ та транснаціональна енергетична корпорація Shell підписали довгострокову угоду про постачання скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву компанії BOTAŞ.

"Згідно з угодою компанія Shell буде забезпечувати BOTAŞ приблизно 4 млрд кубометрів скрапленого природного газу на рік протягом 10 років, починаючи з 2027 року, зі свого глобального портфеля, зокрема в США", - повідомили в BOTAŞ.

Зазначається, що угода допоможе BOTAŞ розширити потужності скрапленого природного газу та диверсифікувати газові ресурси Туреччини за рахунок використання термінала та трубопровідної інфраструктури, яка була зміцнена завдяки нещодавньому збільшенню потужностей. Це також сприятиме перетворенню Туреччини на важливий регіональний газовий центр.

Як повідомляв Укрінформ, у цьому році Туреччина почала будівництво потужного газосховища в районі озера Туз у центральній частині країни. Початковий об'єм становить 1,2 млрд кубометрів, згодом він буде збільшений у кілька етапів.
 

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