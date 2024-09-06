Фінансові новини
- |
- 06.09.24
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Турецька BOTAŞ і Shell підписали довгострокову угоду про постачання скрапленого газу
12:43 06.09.2024 |
Турецька державна енергетична компанія BOTAŞ та транснаціональна енергетична корпорація Shell підписали довгострокову угоду про постачання скрапленого природного газу (СПГ).
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву компанії BOTAŞ.
"Згідно з угодою компанія Shell буде забезпечувати BOTAŞ приблизно 4 млрд кубометрів скрапленого природного газу на рік протягом 10 років, починаючи з 2027 року, зі свого глобального портфеля, зокрема в США", - повідомили в BOTAŞ.
Зазначається, що угода допоможе BOTAŞ розширити потужності скрапленого природного газу та диверсифікувати газові ресурси Туреччини за рахунок використання термінала та трубопровідної інфраструктури, яка була зміцнена завдяки нещодавньому збільшенню потужностей. Це також сприятиме перетворенню Туреччини на важливий регіональний газовий центр.
Як повідомляв Укрінформ, у цьому році Туреччина почала будівництво потужного газосховища в районі озера Туз у центральній частині країни. Початковий об'єм становить 1,2 млрд кубометрів, згодом він буде збільшений у кілька етапів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ їде в Росію: цілі Заходу, ігри Москви і що це дасть Україні
ТОП-НОВИНИ
|Гендиректора «Укроборонпрому» Сметаніна призначили міністром із питань стратегічних галузей промисловості
|Рада призначила Коваля міністром аграрної політики та продовольства
|Рада призначила Калмикову міністром у справах ветеранів
|Президент Румунії схвалив передання Україні ЗРК Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Столтенберг: КНР не може без наслідків продовжувати підтримувати РФ у її війні проти України
|Турецька BOTAŞ і Shell підписали довгострокову угоду про постачання скрапленого газу
|Хантер Байден визнав себе винним у несплаті податків
|США та Україна працюють із компаніями з Європи над заміною комплексу ППО С-300 і ракет Р-27 - Остін
|Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на 250 млн доларів
|Зеленський на «Рамштайні» запропонував покласти край російській агресії вже цієї осені
Бізнес
|Qualcomm представила 8-ядерний Snapdragon X Plus для бюджетніших ноутбуків
|YouTube дозволить батькам слідкувати за акаунтами своїх дітей
|Google анонсувала п'ять нових функцій для Android
|Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші
|В Німеччині погодили податкові пільги на електромобілі
|Intel презентувала процесори для ноутбуків Lunar Lake
|Red Magic 9S Pro+ став найпотужнішим Android-смартфоном за версією AnTuTu в серпні 2024 року