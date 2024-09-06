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Китай розширює присутність в Африці: обіцяє мільйон робочих місць та мільярдні інвестиції
10:37 06.09.2024 |
Китай посилює свою присутність в Африці, пропонуючи кращі умови торгівлі, та мільярди доларів інвестицій.
Про це повідомляє Reuters.
Президент Сі Цзіньпін виклав своє бачення у промові перед лідерами близько 50 країн у четвер під час церемонії відкриття Форуму з питань китайсько-африканського співробітництва в Пекіні. Під час урочистої вечері африканських лідерів приймали на червоній килимовій доріжці.
Він також пообіцяв посилити підтримку Китаю в обтяженій боргами Африці, виділивши майже 51 млрд дол протягом трьох років, підтримуючи більше інфраструктурних проектів і створивши принаймні 1 мільйон робочих місць.
Проте лідер Китаю уточнив, що 210 млрд юанів буде виплачено через кредитні лінії та щонайменше 70 млрд юанів у вигляді нових інвестицій китайських компаній.
Серед обіцянок Сі: в односторонньому порядку звільнити від імпортних тарифів товари з 33 африканських країн, які вважаються найменш розвиненими, а також розширити доступ на ринки другої за величиною економіки світу.
Профіцит торгового балансу Китаю з Африкою минулого року зріс до рекордних 64 млрд дол, при цьому експорт зріс до нового максимуму в 173 млрд дол, тоді як імпорт помірно зростає з 2022 року.
Повідомляється, що протягом останнього десятиліття китайське кредитування сприяло інфраструктурному буму в Африці в рамках флагманської ініціативи Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", але під час пандемії цей процес сповільнився, а минулого року знову активізувався.
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