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АНАЛІТИКА

Держдеп США запровадив санкції на дві організації та два судна, які залучені в експорт скрапленого газу з Росії

 

Державний департамент США запровадив санкції проти двох компаній та двох суден, пов'язаних з експортом скрапленого природного газу у межах російського проєкту "Арктик СПГ 2" (Arctic LNG 2), який вже знаходиться під обмеженнями.

Про це йдеться у заяві, яку опублікували на сайті Держдепу США, передає "Європейська правда".

У Держдепі акцентували, що обмеження стосуються компаній Gotik Energy Shipping Co і Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD.

Gotik і Plio Energy - зареєстрований власник і комерцій менеджер судна для транспортування скрапленого природного газу - New Energy. Ще одне судно, яким управляє та яке експлуатує Plio Energy, є Mulan.

Речник Держдепу Метью Міллер пояснив, що New Energy використовувала оманливі практики судноплавства.

Зокрема, за його словами, компанія відключила свою автоматичну системи ідентифікації, для завантаження вантажу з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ 2", перевантажуючи товар із судна на судно LNG/C Pioneer, яке було заблоковане США 23 серпня 2024 року.

У заяві додали, що санкції запровадили у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України, щоб збільшити глобальні енергетичні важелі впливу на РФ.

Як відомо, компанії Gotik і Plio Energy внесені до переліку відповідно до розділу 1(a)(vi)(B) Європейського президентського указу № 14024.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Велика Британія та Сполучені Штати погодилися запровадити санкції проти керівника "Росатому" Алєксєя Ліхачова.

А раніше Держдеп оголосив про заходи у відповідь на спробу Росії втрутитись у президентські вибори, спрямовані проти російських пропагандистів.
Ключові теги: США, Росія
 

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