США запустили на орбиту два десятка спутников-шпионов

Американская ракета Falcon 9 в пятницу по киевскому времени стартовала на орбиту с группой спутников в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

В рамках миссии NROL-113 на орбиту должны быть выведены спутники оптико-электронной разведки.

Запуск ракеты со спутниками был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в четверг в 20:20 по местному времени (в 06:20 по кв).

Детальные сведения о предназначении спутников и их количестве строго засекречены. По данным американских экспертов, на орбиту был выведен 21 спутник. В мае в рамках миссии NROL-146 и в июне в рамках миссии NROL-186 было запущено такое же количество аппаратов.

Ранее представители NRO сообщали, что стремятся в четыре раза увеличить количество космических аппаратов на орбите. По их данным, это в сочетании с новыми технологиями на спутниках обеспечит десятикратное увеличение объема сбора разведывательной информации. Меньшие по размеру и более многочисленные спутники позволят гораздо чаще отслеживать критически важные районы, что приведет к более быстрому получению разведывательной информации, указали в ведомстве.

Все спутники были созданы в рамках контракта на сумму $1,8 млрд, заключенного NRO в 2021 году с компаниями SpaceX и Northrop Grumman.