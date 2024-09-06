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АНАЛІТИКА

США обіцяють до $10 млн за інформацію про хакерів, які працювали на РФ

 

Мін'юст США заочно висунув обвинувачення у спробі проведення кібератак шістьом громадянам РФ, п'ятеро з яких, за твердженням Вашингтона, працювали на російську розвідку, повідомляється в четвер на сайті відомства.

"Колегія присяжних у Меріленді висунула обвинувачення у змові з метою проведення комп'ютерного злому та шахрайства шести хакерам, які є громадянами РФ", - ідеться в пресрелізі Мін'юсту.

За даними американського міністерства, усі обвинувачені проживають на російській території.

Держдепартамент США пропонує винагороду до $10 млн за інформацію про місцезнаходження обвинувачених або їхню хакерську діяльність, зазначає Мін'юст.

За твердженнями міністерства юстиції, ці хакери, зокрема, брали участь у націлених проти України кібератаках.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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