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США обіцяють до $10 млн за інформацію про хакерів, які працювали на РФ
09:32 06.09.2024 |
Мін'юст США заочно висунув обвинувачення у спробі проведення кібератак шістьом громадянам РФ, п'ятеро з яких, за твердженням Вашингтона, працювали на російську розвідку, повідомляється в четвер на сайті відомства.
"Колегія присяжних у Меріленді висунула обвинувачення у змові з метою проведення комп'ютерного злому та шахрайства шести хакерам, які є громадянами РФ", - ідеться в пресрелізі Мін'юсту.
За даними американського міністерства, усі обвинувачені проживають на російській території.
Держдепартамент США пропонує винагороду до $10 млн за інформацію про місцезнаходження обвинувачених або їхню хакерську діяльність, зазначає Мін'юст.
За твердженнями міністерства юстиції, ці хакери, зокрема, брали участь у націлених проти України кібератаках.
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