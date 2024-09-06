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Мадрид забороняє прокат електросамокатів
09:17 06.09.2024 |
Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда в четвер, 5 вересня, оголосив про відкликання ліцензії в операторів електросамокатів, які, за його словами, не змогли запровадити обмеження на пересування своїх клієнтів або контролювати їхнє паркування.
Про це повідомляє "Європейська правда".
З травня 2023 року міська рада Мадрида врегулювала ринок оренди електросамокатів, дозволивши в місті діяльність трьох прокатних сервісів - амстердамської компанії Dott, німецької Tier Mobility та американської Lime.
Кожній компанії дозволили здавати в оренду по 2000 електросамокатів через додаток Uber.
Водночас сервіси мали надати владі Мадрида доступ до своїх даних, а також врегулювати паркування самокатів і обмеження на їхнє користування в деяких місцях - наприклад на пішохідних вулицях або поблизу історичних парків.
За словами Мартінеса-Алмейди, Lime, Dott і Tier Mobility не виконали цих умов, тож із жовтня 2024 року їхні ліцензії будуть анульовані, а іншим сервісам прокату електросамокатів видавати ліцензії не планують.
"Ринок виявився нездатним відповідати вимогам, встановленим мерією для забезпечення найвищого рівня безпеки для громадян", - констатував мер іспанської столиці.
Мадрид - не перше велике місто, яке йде на такі обмеження.
Минулого року Париж став першою європейською столицею, де після громадських консультацій заборонили прокат електросамокатів.
У Латвії з квітня 2024 року заборонено виїздити на проїжджу частину на незареєстрованому самокаті, і до самокатів застосовуються швидкісні обмеження.
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