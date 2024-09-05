Санкції працюють: Китай припинив фінансувати спільний із Росією вугільний проєкт

Російсько-китайський проєкт із освоєння найбільшого в Забайкаллі Зашуланського вугільного родовища залишився без фінансування через обмеження Китаєм транскордонних платежів із Росією.

Про це заявив гендиректор холдингу "Эн+ Груп" Владімір Колмогоров на Східному економічному форумі, передає The Moscow Times.

Розвитком проєкту займається компанія "Разрезуголь" - спільне підприємство "Эн+" та китайської China Energy Investment Corporation (CHN Energy), створене на паритетній основі.

"Досвід є і в них, і в нас. Тому завдання, яке стоїть на цьому форумі, продовжити обговорення цього проєкту та спробувати прискорити таки [і вирішити] усі сьогоднішні проблеми. Вони є, безумовно, і пов'язані з фінансуванням та обмеженнями щодо використання фінансових ресурсів", - сказав Колмогоров.

За його словами, обмеження пов'язані із санкціями проти Росії і китайські партнери побоюються, що питання не буде вирішено швидко. Однак Колмогоров вважає "переборною" ситуацію, що склалася, і сподівається на продовження розвитку проєкту разом із китайськими партнерами.

"Разрезуголь" отримало ліцензію на Зашуланське родовище у 2014 році. Китайські партнери в особі Shenhua Group (тепер - China Energy) називали проєкт, промислові запаси якого оцінювалися в 742 млн тонн, "важливим кроком у реалізації "дорожньої карти" китайсько-російської співпраці у вугільній сфері".

Однак падіння цін на енергетичне вугілля знизило інтерес китайських компаній до подібної співпраці. В результаті освоєння Зашуланського родовища було поставлене на паузу, поки 2021 року власники не відновили процес затвердження проєктної документації.

Як повідомлялося, раніше російські сировинні компанії зіткнулися з касовими розривами й неможливістю погасити взяті в банках кредити через проблему платежів із Китаєм.